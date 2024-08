Ricavi record per IEG nel primo semestre 2024. Il Consiglio di amministrazione di Italian Exhibition Group S.p.A. ha approvato la Relazione Finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 2024, che vede i ricavi attestarsi a quota 131,9 milioni di euro, in aumento del 13,2% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, grazie allo sviluppo degli eventi organizzati sia in Italia che all’estero.

L’EBITDA Adjusted è pari a 36,0 milioni di euro, in miglioramento di 8,2 milioni di euro, rispetto al 30 giugno 2023 - quando il Gruppo registrava una marginalità operativa lorda pari a 27,8 milioni di euro - e si attesta al 27,3% del fatturato, conseguendo un miglioramento di 3,4 punti percentuali trainato in particolare dall’aumento dei volumi nella linea di business eventi organizzati.

L’EBIT Adjusted ammonta a 27,8 milioni di euro, in aumento di 8,2 milioni di euro rispetto al primo semestre 2023, e pari al 21,1% del fatturato rispetto al 16,8% del primo semestre 2023 grazie al positivo andamento della gestione operativa.

L’Utile si attesta a quota 20,1 milioni di euro, in aumento di 9,5 milioni di euro rispetto al medesimo periodo dell’esercizio precedente, in cui si attestava ad un utile di 10,6 milioni di euro.

La Posizione Finanziaria Netta al 30 giugno 2024 è pari a 87,8 milioni di euro, in miglioramento di 7,1 milioni di euro rispetto al primo semestre del 2023 in cui era pari a 94,8 milioni di euro, e in peggioramento di 15,8 milioni di euro rispetto al 31 dicembre 2023 per effetto degli investimenti, le attività di M&A e i dividendi pagati nel corso del semestre. La PFN Monetaria si posiziona a 43,5 milioni, contro i 60,9 del 30 giugno 2023.

“Siamo particolarmente soddisfatti dei risultati del primo semestre che presentano segnali di rafforzamento della crescita rispetto alle attese, grazie alle azioni intraprese in esecuzione del Piano Strategico 2023-2028 - commenta in una nota l’amministratore delegato del Gruppo IEG, Corrado Arturo Peraboni -. I risultati record della prima parte dell’anno sono frutto non solo della crescita dei nostri prodotti core nel segmento degli eventi organizzati, quali VicenzaOro, Sigep e RiminiWellness, ma anche di quelli che rappresentano lo sviluppo del nostro portafoglio prodotti sia in Italia, con KEY, che all’estero con Sigep Asia a Singapore e DroneShow robotics, MundoGeo Connect, Space BR e eVTOL in Brasile. Buone le performance anche nel segmento dei servizi correlati sia in termini di fatturato sia di marginalità. Il piano di investimenti a supporto della crescita del Piano Strategico sta proseguendo nel rispetto delle scadenze prefissate con l’obiettivo di creare degli spazi temporanei all’altezza di quelli esistenti, per accogliere già nella seconda parte dell’anno i nostri espositori di Vicenzaoro September ed Ecomondo. Nella seconda parte dell’anno prevediamo di vedere confermati i trend di crescita sui principali eventi per i quali stiamo già registrando un booking superiore alle attese, che ci permette di alzare la guidance sui risultati economico finanziari previsti per il 2024.”

Il dettaglio dei numeri

Andando a fondo nei dati, i ricavi della linea di business Eventi Organizzati, che rappresentano il 57% del fatturato del Gruppo al 30 giugno 2024, sono stati pari a 75,6 milioni di euro, in aumento di 15,3 milioni di euro rispetto allo stesso periodo dell’esercizio precedente. La variazione incrementale del fatturato per 14,2 milioni di euro è trainata dalla crescita diffusa di tutte le manifestazioni, con un contributo significativo di KEY, mentre per 1,1 milioni di euro dalla variazione di perimetro per la realizzazione della prima edizione di A&T Torino e gli effetti calendario per l’assenza delle manifestazioni biennali Koinè e Fieravicola, per l’anticipazione al mese di maggio di Drone Show e la posticipazione al quarto trimestre di JGTD.

Il comparto dei servizi, che rappresenta il 9,0% dei ricavi del Gruppo, consuntiva una crescita a doppia cifra e in particolare i servizi di manifestazione segnano un +36% rispetto allo stesso periodo dello scorso esercizio, mentre il fatturato dei servizi digital cresce del +29%.

Gli Eventi Ospitati hanno registrato complessivamente ricavi per 3,5 milioni di euro in riduzione di 0,7 milioni di euro rispetto al primo semestre 2023 per una diversa calendarizzazione di alcuni eventi.

Gli Eventi Congressuali ospitati nel primo semestre 2024 sono stati complessivamente nelle due sedi di Rimini e Vicenza 64 e hanno consuntivato ricavi per 9,8 milioni di euro, rispetto ai 68 eventi registrati al 30 giugno 2023 che avevano generato ricavi per 11,6 milioni di euro, per effetto di una differente calendarizzazione degli eventi in portafoglio.

I ricavi al 30 giugno 2024 imputabili al segmento dei Servizi Correlati ammontano a 40,8 milioni di euro (38,9 milioni di euro al 30 giugno 2023), in aumento di 2,0 milioni di euro rispetto allo stesso periodo dell’esercizio precedente, di cui 2,1 milioni di euro collegati alla crescita organica apportata soprattutto dai servizi di ristorazione.

Editoria, Eventi Sportivi e Altre Attività con l’attività editoriale nei settori Turismo (TTG Italia e HotelMag) e Orafo (VO+ e Trendvision), gli eventi di natura sportiva e altri ricavi aventi natura residuale hanno sviluppato complessivamente ricavi di periodo per 2,2 milioni di euro, in aumento di 0,6 milioni di euro rispetto al 30 giugno 2023. La crescita di periodo deriva principalmente dall’ospitalità dei Campionati Europei di Ginnastica Artistica.

I Costi Operativi al 30 giugno 2024 sono pari a 73,4 milioni di euro (67,3 milioni di Euro al 30 giugno 2023) con un’incidenza percentuale sul fatturato che passa dal 57,7% al 55,6%, grazie ai maggiori volumi.

Il Valore Aggiunto registrato nel primo semestre 2024 è pari a 58,5 milioni di euro, in aumento di 9,2 milioni di euro rispetto al primo semestre 2023 (49,3 milioni di Euro) ed è pari al 44,4% dei ricavi, in miglioramento rispetto allo stesso periodo dell’esercizio precedente in cui l’incidenza percentuale sul fatturato era pari al 42,3%.

Il Costo del lavoro al 30 giugno 2024 è pari a 23,8 milioni di euro, in aumento di 3,5 milioni di euro rispetto allo stesso periodo dell’esercizio precedente quando era pari a 20,4 milioni di euro. L’incidenza sul fatturato aumenta dello 0,6% passando dal 17,5% al 30 giugno 2023 al 18,1% al 30 giugno 2024. L’incremento deriva da variazioni nell’area di consolidamento di nuovi business quali A&T S.r.l. e Mundogeo Eventos & Consultoria Ltda, dalla stabilizzazione di personale di magazzino presso la controllata americana nonché all’esecuzione di piani di assunzione e di retention delle risorse necessarie allo sviluppo e alla gestione del portafoglio prodotti e a supporto della crescita prevista nel Piano Strategico.

Il Margine Operativo Lordo Adjusted (EBITDA Adjusted), ammonta a 36,0 milioni di euro, in miglioramento di 8,2 milioni di euro rispetto medesimo periodo del 2023, in cui risultava essere pari a 27,8 milioni di euro.

L’Adjusted EBITDA Margin al 30 giugno 2024 si attesta a 27,3% sui ricavi, rispetto al 23,9% rilevato al termine del primo semestre 2023. La marginalità migliora di circa 3,4 punti.