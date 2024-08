Puglia, turismo giù. I Balneari: “Non è colpa dei prezzi delle spiagge”

Il Sib (sindacato dei balneari) punta il dito contro i risultati della stagione estiva in Puglia. Secondo i dati dell’associazione di Fipe-Confcommercio il calo è stato del 20-25%: una cifra che mette in allarme il settore.

A mancare, secondo l’opinione di Sib ripresa da corriere.it a mancare sono le famiglie della classe media, ovvero il target che dava maggiori certezze ai balneari.

Per l’associazione, le cause sono l’inflazione e l’aumento della pressione fiscale. Ma l’aumento dei prezzi degli stabilimenti balneari, afferma il Sib, hanno inciso solo per il 3,2% sul costo totale della vacanza e dunque, secondo i gestori degli stabilimenti, non è stato questo elemento a scoraggiare gli arrivi.