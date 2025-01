Lo sguardo al passato dei tour operator

Un ritorno al passato studiato e valutato. Attenzione, questo però non vuole dire che si arresta il processo innovativo. Si prendono invece pezzi del passato lasciati in soffitta per riportare in vita un certo modo di viaggiare. In questa breve inchiesta che pubblichiamo oggi su ttgitalia.com vengono a galla una serie di situazioni, tipologie di viaggi e costruzione del prodotto che sembravano un po’ dimenticate.

I viaggi di gruppo (con accompagnatore) sono un chiaro esempio di questo. Perchè la fascia medio alta del mercato vuole un servizio completo e la guida su alcune mete può offrire senza dubbio valore aggiunto.

E per fare questo serve una progettazione di livello e quindi molti tour operator stanno investendo sulla qualità delle strutture e mandano un loro “inviato” a testare il servizio. Andare sul campo per visionare tutti i servizi e l’ospitalità è un passaggio obbligato. Stiamo andando sempre più verso una domanda esigente che è disposta a pagare cifre importanti ma chiede qualità. La sfida per reggere questa richiesta è solo all’inizio. Spetta ai tour operator fare un salto nel passato per riprendere il meglio di un tempo e proiettarlo nel futuro.