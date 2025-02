Soffia il vento ginevrino

La ricostruzione fatta da Milano e Finanza nel fine settimana è abbastanza in linea con quanto trapela da tempo sui mercati finanziari. L’interesse da parte di Gianluigi Aponte per Alpitour potrebbe essere reale.

Il patron di Msc non ha mai nascosto la volontà di allargare ulteriormente il suo perimetro nel mercato turistico e, secondo gli analisti, la compagnia aerea Neos (controllata da Alpi) è senza dubbio uno degli obiettivi primari.

Inoltre, Giovanni Tamburi, dopo la recente operazione di mercato, controlla quasi totalmente l’azionariato del gruppo di Torino e questo può agevolare la rapidità della trattativa. Tamburi, dopo aver investito in Alpitour, da qualche stagione medita di uscire ed Msc può senza dubbio arrivare a mettere sul piatto le cifre richieste dal presidente di Tip.

Il gruppo Alpitour si trova, quindi, di fronte a un passaggio fondamentale della sua storia e la cessione del controllo societario potrebbe non essere così distante. Farlo con i conti in ordine e proiezioni positive per il ’25 sarebbe l’ideale.

Adesso, però, sarà importante vedere quando e come il gruppo di Ginevra farà la sua giocata decisiva.