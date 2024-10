A321xlr: Iberia effettua il primo test in vista dell’esordio del 26 ottobre

E’ partito il conto alla rovescia per il debutto ufficiale su un volo commerciale dell’A321xlr. La data è fissata per il 26 di ottobre, quando il volo Iberia decollerà da Madrid per atterrare a Londra Heathrow, per poi fare ritorno con scalo a Parigi nel corso della stessa giornata.

E proprio in Iberia questa mattina si è tenuto il primo volo di prova, che la compagnia, secondo quanto riportato da Preferente, ha definito molto soddisfacente. “Per noi, come azienda, è una pietra miliare che ci permetterà di rafforzare la nostra flotta a lungo raggio, e di farlo in modo più sostenibile e innovativo volando con questo velivolo a corridoio singolo sulle rotte transoceaniche”, ha dichiarato la compagnia.

Il piano di volo prevede ora l’esordio nel lungo raggio il 14 di novembre con un collegamento tra Madrid e Boston da 8 ore e 25 minuti, mentre a gennaio sarà poi la volta della rotta su Washington.