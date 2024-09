“Il messaggio del Rapporto Draghi è inequivocabile: i trasporti sono fondamentali per la competitività dell’Europa, in quanto consentono la prosperità di molteplici comparti dell’economia, promuovendo al contempo la coesione sociale e territoriale. Per Draghi questo vale per tutte le modalità di trasporto, compresa l’aviazione”. Così Oliver Jannkovec, direttore generale di ACI Europe, sul documento ‘Il futuro della competitività europea’ presentato all’Ue dall’ex premier italiano Mario Draghi.

Nell’analisi - elaborata su richiesta della presidente della Commissione Ue, Ursula Von der Leyen - l’ex numero uno della Bce individua nei trasporti un settore strategico il Vecchio Continente, rimarcando perciò la necessità di investimenti per lo sviluppo delle infrastrutture e di una rete di connessioni orientata alla sostenibilità. Fattori imprescindibili per favorire la crescita economica dell’Ue e la comunicazione tra i popoli che la compongono.

Il trasporto aereo - riporta TravelDailyNews - non è escluso dai giochi, sebbene il rapporto sottolinei l’urgenza di puntare alla decarbonizzazione del settore. Un passaggio che per il d.g. di ACI Europe “smentisce coloro che pensano che la strada da seguire per l’aviazione sia semplicemente quella di ridurre la domanda e imporre limiti di capacità”, rimarcando bensì, ha affermato Jannkovec, che, “poiché la domanda globale di passeggeri continua ad aumentare, le infrastrutture dovranno espandersi in modo da affrontare la congestione e sbloccare un’ulteriore crescita”.