Il rebranding di Aeroitalia si tinge di giallo e la scelta di cambiare nome riportando in auge il marchio di Air Italy rischia di creare un’altra disputa legale. A pochi giorni dall’annuncio da parte del ceo Gaetano Intrieri, arriva uno stop da parte dei liquidatori di Air Italy che in un comunicato inviato poco fa annunciano: “La società non ha ceduto il proprio portafoglio marchi Air Italy”.

Nella nota i liquidatori specificano poi che “la Società non ha in alcun modo autorizzato l’uso del proprio marchio registrato Air Italy e non sussiste alcun accordo in tal senso con la compagnia aerea Aeroitalia”. Una presa di posizione che potrebbe fare rivedere i piani di Aeroitalia, anche se al momento la compagnia non si è ancora pronunciata in merito.

I liquidatori concludono poi specificando che “ogni eventuale futuro utilizzo del marchio Air Italy da parte della compagnia aerea Aeroitalia non deve intendersi come prosecuzione o continuità delle attività della compagnia aerea Air Italy con sede in Olbia oggi in liquidazione, che, in caso di utilizzo del marchio sotto qualsiasi forma, si riserva di valutare ogni opportuna iniziativa a tutela dei propri diritti e della propria immagine”.