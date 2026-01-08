Un prodotto che è arrivato a toccare il 20% del suo fatturato. L’Egitto per Mapo Travel rappresenta la destinazione regina del 2025 e su questo best seller l’operatore continua a investire con nuove partenze dai principali scali del Centro Italia e il volo in esclusiva da Cuneo, che si affianca ai principali aeroporti come Milano Malpensa, Verona e Roma Fiumicino, per viaggiare alla scoperta dell’Egitto classico tra Il Cairo e la crociera sul Nilo.

“Da Cuneo la novità è proprio una partenza esclusiva fissata il 2 aprile per rafforzare la presenza di Mapo in un’area che ci sta dando riscontri molto positivi - annuncia il direttore commerciale Fabrizio Celeghin -. I nostri viaggi in Egitto, grazie a product specialist che conoscono a fondo il Paese, sono una continua scoperta: da Luxor a Edfu e Kom Ombo fino alla diga di Assuan e infine alla capitale”.

Se l’Egitto è la destinazione che ha regalato a Mapo Travel le performance migliori, registrano aumenti significativi anche le vendite su mete internazionali come Thailandia, Giappone e Stati Uniti. “Il Mare Italia - precisa però Barbara Marangi, general manager di Mapo Travel - resta comunque il nostro core business, con numeri importanti soprattutto in Puglia e nelle strutture a gestione diretta. Il tratto distintivo di ogni prodotto targato Mapo è però lo stesso: viaggi tailor made, strutture selezionate e assistenza h24 per essere sempre accanto a chi viaggia con noi”.