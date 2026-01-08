Vedere e vivere le Olimpiadi a Casa Airbnb

Fra le diverse ‘case’ che popoleranno Milano nei giorni delle Olimpiadi invernali, arriva in via Senato anche casa Airbnb, uno spazio aperto dal 7 al 22 febbraio che consentirà di vivere esperienze e servizi guidati da atleti e host locali, proiezioni in diretta delle competizioni sui maxischermi, oltre a bevande calde al mattino e drink la sera.

Protagonisti del progetto saranno 15 atleti olimpici e paralimpici - di cui 8 al centro di Esperienze Esclusive - e 15 host locali Airbnb, pronti a condividere passioni, storie e tradizioni locali.

Fra le attività disponibili, lo chef tristellato Norbert Niederkofler che propone la sua filosofia Cook the Mountain, un incontro con Francesca Porcellato, atleta paralimpica, Deborah Compagnoni, campionessa olimpica, pronta a raccontare storie e aneddoti sulle sue gare.

E ancora, i segreti del curling con l’olimpionico Brent Laing e momenti dedicati al design, al workout e alla scoperta di chicche nascoste per conoscere la città.

Le attività di casa Airbnb sono prenotabili da oggi.