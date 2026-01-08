Il 2025 si è chiuso come l’anno migliore di sempre per il turismo alle Maldive e diventa la base su cui costruire le strategie 2026. Secondo la Maldives Monetary Authority, le entrate turistiche hanno superato i 5,4 miliardi di dollari, in crescita del 15,8% sul 2024. Gli arrivi sono aumentati del 10%, con più pernottamenti e una domanda solida su tutti i mercati chiave, nonostante le incertezze legate alle ipotesi di nuove tasse aeroportuali e alla Tourism Goods and Services Tax previste da quest’ anno.

Questi risultati spingono la destinazione a guardare al 2026 con una strategia orientata alla qualità e alla redditività. Al centro ci sono lusso, sostenibilità e segmenti premium, con nuovi mega progetti turistici, branded residences e l’ingresso di resort di marchi internazionali.

Visit Maldives rafforza inoltre il focus sui mercati ad alta spesa, dai super yacht ai viaggi tailor made, attraverso campagne dedicate e collaborazioni con oltre 40 tour operator e compagnie aeree. L’obiettivo è aumentare il valore per visitatore, bilanciando la crescita dell’offerta e mantenendo il posizionamento globale di eccellenza.