L’Italia gioca un ruolo di rilievo nell’espansione del network europeo di Air France. Quest’inverno, infatti, la compagnia aggiungerà voli giornalieri sulle rotte per Milano Linate e Milano Malpensa. Il servizio per Verona, inoltre, sarà operativo per tutta la stagione invernale con cinque voli settimanali, garantendo l’accesso ai centri culturali e commerciali del Nord Italia.

Sul fronte dei voli domestici Air France, come spiega TravelPulse, sta potenziando anche i servizi tra Parigi-Charles de Gaulle e le principali città francesi, arrivando fino a 11 voli giornalieri su Tolosa, fino a nove su Marsiglia e fino a otto su Nizza.

Tornando alle rotte internazionali, sarà aggiungendo un volo mattutino per Londra Heathrow, portando il servizio giornaliero totale a sette voli. La rotta Parigi-Cork sarà inoltre operativa per tutto l’inverno con quattro voli settimanali, aprendo la regione meridionale dell’Irlanda a una maggiore connettività. Anche le destinazioni tedesche e svizzere beneficiano di aumenti di frequenza, con Düsseldorf che riceverà fino a 6 voli giornalieri, Monaco di Baviera fino a cinque e Zurigo fino a quattro.

Infine i voli su Tangeri, che arriveranno fino a tre alla settimana, e quelli su Tenerife, effettuati quattro volte a settimana durante le festività natalizie.

Sul lungo raggio la novità sarà il volo diretto Parigi Charles de Gaulle-Las Vegas, operativo a partire dal 15 aprile 2026 tre volte a settimana il lunedì, il mercoledì e il sabato a bordo di Airbus A350-900.