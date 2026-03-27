Air Transat: voli in connessione dall’Italia per Lima e Cancun

Air Transat inserisce anche i voli in connessione da Toronto e Montréal per Lima e Cancun tra le opzioni per il mercato italiano nella programmazione estiva del 2026. La città peruviana sarà raggiungibile da Roma e Venezia, mentre quella messicana con i collegamenti da Roma tra maggio e ottobre 2026.

“L’Italia rappresenta da sempre un mercato di punta per Air Transat, l’ampliamento dei voli in connessione da Roma e Venezia verso Lima e Cancun amplifica l’offerta che la compagnia offre in Italia verso destinazioni molto richieste per i viaggi vacanze e si aggiunge alle destinazioni in Canada, Toronto e Montréal servite con voli non stop diretti - spiega Tiziana Della Serra, managing director di Rephouse, gsa in Italia per Air Transat –. Rinnoviamo e consolidiamo il rapporto con il trade e puntiamo a garantire ai passeggeri voli con una scelta di tariffe competitive sia per livelli tariffari che per contenuto di servizi, puntualità e affidabilità”.