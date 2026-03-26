Explora Journeys ha confermato che la nave Explora II opererà esclusivamente nel Mediterraneo occidentale nel periodo compreso tra novembre 2026 e marzo 2027, mentre gli itinerari originariamente previsti in Medio Oriente non avranno luogo.

Questa decisione, fa sapere EJ in una nota alla stampa, è stata presa a seguito di un’attenta valutazione, al fine di garantire a ospiti e consulenti di viaggio chiarezza e fiducia nella pianificazione dei loro futuri itinerari.

Aggiornamenti in corso

Questi aggiornamenti agli itinerari arricchiscono la stagione inverno 2026–2027 con nuove destinazioni nel Mediterraneo occidentale e nel Nord Africa, combinando località note e gemme nascoste, come Funchal, Casablanca, il centro storico di Ibiza, e puntando a esperienze rilassanti grazie anche al minore affollamento di persone in queste località durante i mesi invernali.

Tutti gli ospiti con prenotazioni sugli itinerari aggiornati, insieme ai partner consulenti di viaggio, saranno contattati direttamente e riceveranno supporto dedicato e opzioni adeguate, ove applicabili. Explora Journeys fa anche sapere che ulteriori dettagli su questi nuovi itinerari saranno annunciati entro la fine del mese.