Friuli Venezia Giulia: stagione sciistica da record in regione

Stagione sciistica “da record” per il Friuli Venezia Giulia. Per la prima volta nella regione sono stati superati i 10 milioni di passaggi di sciatori. “Ci fa piacere vedere che un po' tutte le località sciistiche del Friuli Venezia Giulia contraddistinte per il segno più” ha dichiarato Sergio Emidio Bini, assessore regionale al Turismo, durante una conferenza stampa di bilancio della stagione.

Sono stati 960mila i nuovi sciatori nella stagione 2025/2026, con un aumento rispetto lo scorso anno del 6,3%. Cresciuti anche del 5% gli incassi e i ticket venduti nelle 122 le giornate di sci, con più di venti eventi organizzati nei sei comprensori sciistici. L'aumento più marcato è stato per Forni di Sopra, a seguire Piancavallo, Tarvisio, Sappada-Forni Avoltri, Ravascletto-Zoncolan e Sella Nevea.

“Stiamo investendo non solo sugli impianti, ma soprattutto sui servizi, su strutture ricettive, alberghi, alberghi diffusi, appartamenti a uso turistico, insomma tutto ciò che completa l’offerta nei nostri poli montani”, ha aggiunto l’assessore.