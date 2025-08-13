AirAsia X torna in Europa dopo 13 anni, volo su Istanbul

Terminerà dopo 13 anni il prossimo mese di novembre l’assenza dei voli di AirAsia X sul territorio europeo. Il ritorno di fiamma sarà possibile grazie a un nuovo collegamento tra Kuala Lumpur e Istanbul che verrà effettuato 4 volte alla settimana. Una sorta di test, quello del vettore asiatico, in una rotta dove Turkish opera 18 voli alla settimana.

La compagnia aerea operava precedentemente voli per Londra e Parigi, ma ha interrotto la sua espansione europea nel marzo 2012 a causa dell'aumento dei costi operativi, inclusi gli alti oneri governativi e un calo della domanda.

Secondo il ceo Tony Fernandes il passo fa parte del “viaggio trasformativo del gruppo per diventare il primo vettore di rete a basso costo al mondo. Questo comporta una crescita esponenziale, collegando geografie al di là dell'Asean e rendendo il volo ancora più democratico”.