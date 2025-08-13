Msc lancia i pacchetti Fly & Cruise per l’Alaska con Virgin Atlantic

E’ un investimento mirato verso il pubblico britannico, ma potrebbe fare anche da apripista a un’offerta più ampia, quella messa in campo da Msc Crociere per gli itinerari in Alaska. Il progetto prevede pacchetti fly and cruise messi a punto con Virgin Atlantic e prevedono voli e soggiorni di due notti a Seattle prima dell’imbarco.

Le crociere verranno effettuate a bordo di Msc Poesia e saranno effettuare da maggio a settembre del prossimo anno con tappe a Ketchikan, Tracy Arm, Juneau e Victoria, secondo quanto riportato da Travelmole. Nel pacchetto sarà anche incluso un Citypass per Seattle. “Questo lancio rappresenta un'eccellente opportunità per i nostri preziosi partner agenti di viaggi per offrire qualcosa di veramente unico ai loro clienti,” ha dichiarato il vp delle vendite internazionali, Antonio Paradiso.