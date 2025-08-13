Spagna, dipendenti in fuga dal turismo

Non solo in Italia, ma anche in Spagna le aziende del turismo faticano a trovare dipendenti. Nello specifico, nel Paese iberico le aziende si trovano a dover fare i conti la fuga dei lavoratori dal comparto.

Come riporta preferente.com, le difficoltà riguardano soprattutto il personale specializzato. E questo sta portando anche a una ‘battaglia’ tra le aziende del travel per contendersi i dipendenti.

Una delle problematiche principali sembra essere quella dei ‘turni spezzati’, che complicano l’equilibrio tra lavoro e vita privata.

Ora le imprese in Spagna stanno correndo ai ripari, sia incoraggiando forme di lavoro flessibile sia aumentando l’attività di sensibilizzazione presso università e centri di formazione, cercando di sviluppare un bacino di talenti.