Alaska Airlines-Hawaiian Airlines: passo avanti verso la fusione

Passo avanti nella possibile acquisizione di Hawaiian Airlines. I termini per un’eventuale indagine da parte del Dipartimento di Giustizia degli States sono scaduti e l’offerta presentata da Alaska Airlines potrebbe avviarsi verso una conclusione positiva.

La fusione, del valore di 1,9 miliardi di dollari, richiede ora l’approvazione da parte del Dipartimento dei Trasporti degli Stati Uniti.

“Il periodo di tempo per il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti per completare la sua indagine normativa sulla proposta di fusione fra Alaska Airlines e Hawaiian Airlines è scaduto. Questa è una pietra miliare significativa nel processo di unione delle nostre compagnie aeree” si legge in una nota di Alaska Airlines riportata da Travelpulse.

“Durante la revisione, Alaska ha lavorato a stretto contatto con il procuratore generale delle Hawaii per rafforzare ed espandere i nostri impegni per il futuro di Hawaiian Airlines e per il turismo alle Hawaii. Questi includono piani per mantenere il marchio Hawaiian Airlines e i posti di lavoro locali e continuare a fornire un servizio tra, da e per le isole”.

“La fusione amplierà notevolmente il numero di destinazioni in tutto il Nord America raggiungibili dai residenti delle Hawaii e i membri HawaiianMiles manterranno inalterato il valore delle miglia accumulate ottenendo al contempo l’accesso a più destinazioni in tutto il mondo”, ha affermato il governatore delle Hawaii Josh Green.