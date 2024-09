Amsterdam: nuovo taglio ai voli, ma i numeri ora non preoccupano

Si torna a parlare del tetto ai voli all’aeroporto di Amsterdam Schiphol, ma questa volta, nonostante i timori del mercato, i limiti che verranno imposti dal Governo saranno nettamente inferiori rispetto al passato e non entreranno in vigore prima di un anno.

Secondo quanto riportato da Simpleflying, l’esecutivo olandese avrebbe optato per una riduzione compresa tra il 3 e il 5 per cento del totale, che in termini assoluti significherebbe passare da 500mila voli annui a una forchetta compresa tra 475 e 485mila.

La misura, che ha anche carattere ambientale, inciderà in particolare sui voli notturni, al fine di ridurre l’inquinamento acustico, ed entrerà in vigore solamente a partire dall’orario invernale del 2025.