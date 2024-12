È stato inaugurato oggi il volo diretto di All Nippon Airways da Milano Malpensa a Tokyo Haneda. Il collegamento sarà operato tre volte alla settimana, ogni martedì, giovedì e domenica con un B787-9 da 215 posti (48 in Business, 21 in Premium Economy e 146 in Economy. Si atterra allo scalo metropolitano della capitale giapponese la mattina presto, per consentire sia ai viaggiatori d’affari che ai turisti di sfruttare al massimo la giornata. Tokyo Haneda è a soli 20 minuti dal centro città e ottimamente collegato alla rete di trasporti di Tokyo.

“Milano - commenta Shinichi Inoue, presidente e ceo di Ana - è una destinazione chiave a livello europeo sia per quanto riguarda il business che il traffico leisure e rappresenta una porta d’accesso privilegiata all’Italia per i viaggiatori giapponesi. La destinazione Giappone è, d’altro canto, molto popolare fra gli italiani, che sono attualmente il quarto mercato in Europa per numero di ingressi nel Paese del Sol Levante”.

Un network in espansione

Una volta giunti a destinazione, i passeggeri hanno inoltre la possibilità di continuare il proprio viaggio con un volo in coincidenza verso una delle destinazioni Ana all’interno del Giappone - come ad esempio Osaka, Sapporo, Okinawa, Fukuoka - o verso altre mete dell’area Asia-Pacifico.

“Il nuovo collegamento - continua Shinichi Inoue - sarà sicuramente strumentale anche nel rafforzare le relazioni commerciali e industriali tra Italia e Giappone, già molto solide. Milano è un’importante aggiunta al nostro network europeo in espansione, che integra i nostri servizi già esistenti da Londra, Francoforte, Bruxelles, Parigi, Monaco di Baviera e Vienna per il Giappone, ai quali si aggiungeranno, all’inizio del 2025, anche i voli da Stoccolma e Istanbul”.

Dopo 14 anni, dunque, Malpensa torna ad accogliere la livrea di un vettore giapponese e Tokyo è nuovamente raggiungibile con un volo non-stop, per la prima volta sul grande hub di Haneda. “Continuiamo ad aggiungere tasselli importanti al network delle destinazioni di lungo raggio - sottolinea Luigi Battuello, chief commercial officer di Sea -. Quelle asiatiche, nello specifico, sono cresciute del 61%, come volume di passeggeri, nei primi 10 mesi dell’anno e rappresentano il 27% del traffico di lungo raggio da e per Malpensa. Con Tokyo salgono a 27 le destinazioni orientali ed è anche con il loro contributo che quest’anno il sistema aeroportuale milanese ha accolto il numero record di 33, 2 milioni di passeggeri nei primi dieci mesi dell’anno, in crescita dell’11% rispetto al 2019 e anche al 2023”.