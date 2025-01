Anna Veclani nuova managing director Sud Europa di Boeing

Una nuova managing director per l’Italia e il Sud Europa arriva in casa Boeing. Si tratta di Anna Clementina Veclani, che in questo ruolo supervisionerà tutte le operazioni di Boeing in Italia, Spagna, Grecia e Portogallo, gestirà le relazioni con gli stakeholder e guiderà le iniziative strategiche per favorire la crescita del business nella regione. Continuerà inoltre a ricoprire il suo ruolo nel Business Development del settore Difesa per il Sud Europa e i Balcani.

“L’Italia e il Sud Europa sono fondamentali per la crescita strategica di Boeing, per l’innovazione e per le relazioni con i fornitori nei settori commerciale e della difesa europei. La vasta esperienza e la comprovata leadership di Anna nel settore dell’aerospazio e della difesa la rendono la scelta ideale per guidare i nostri sforzi nel Sud Europa - ha dichiarato Liam Benham, presidente di Boeing EU, NATO e Government Affairs Europe -. Sono certo che, sotto la sua guida, rafforzeremo le nostre partnership ed espanderemo la nostra presenza in questa regione”.

Anna Veclani porta con sé oltre 15 anni di esperienza nel settore aerospazio e difesa, di cui otto trascorsi in Boeing.

“Sono onorata per l’opportunità di guidare il business Boeing nel Sud Europa, dove l’azienda è diventata parte integrante del tessuto economico e industriale, contribuendo in modo significativo anche alle economie delle comunità locali - ha commentato Veclani -. La nostra azienda ha una storia ricca, una forte presenza e un grande impegno verso questa regione”.