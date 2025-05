Azul, chiesto il Chapter 11 negli Stati Uniti

La compagnia brasiliana Azul ha formalmente presentato istanza di protezione fallimentare ai sensi del Capitolo 11 negli Stati Uniti.

La richiesta, presentata questa settimana, prevede l’autorizzazione all’emissione di titoli per ristrutturare oltre 2 miliardi di dollari di debiti.

Il vettore, come riporta preferente.com afferma di aver stipulato accordi con gli obbligazionisti esistenti, il locatore AerCap e i partner aerei United Airlines e American Airlines per sostenere la sua ristrutturazione.

I problemi finanziari della compagnia aerea risalgono ancora allo stop forzato dei voli legato alle misure di contenimento del Covid.

Resta tuttavia ancora una partita in sospeso per il vettore: Azul aveva infatti valutato una fusione con Gol, ma non si sa ancora come la richiesta per il Chapter 11 andrà a influire sulla trattativa.