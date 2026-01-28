Azul sceglie Mst come gsa per l’Italia

Azul Linhas Aéreas si affida al Gsa milanese Mst - Marketing Servicing and Trading per rappresentarsi in Italia. La compagnia aerea del Brasile che conta 1.000 voli giornalieri nazionali, 300 connessioni dirette e 7 internazionali, trasporta oltre 30 milioni di passeggeri e dispone di una flotta di 196 aeromobili, tra cui il nuovo Airbus A330-900 neo per i voli verso Europa e Stati Uniti.

I collegamenti diretti dall’Europa contano 12 frequenze settimanali da Lisbona per San Paolo, 3 da Porto a San Paolo e 2 da Porto a Recife, 5 da Madrid per San Paolo e 3 per Recife. “Azul Linhas Aéreas ha accordi di code sharing dall’Europa e dall’Italia con Air Europa, Air Portugal e con ITA Airways” commenta Massimo Gaggianesi, direttore MST. I programmi fedeltà permettono di riscattare voli in Brasile o all’estero e il Brasil Air pass sconta la rete domestica.

Marilde Depoli