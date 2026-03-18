Ami Assistance: nel 2025 ricavi in aumento del 50%

Chiude il 2025 con un +50% di ricavi Ami Assistance, confermando un trend di espansione verticale che prosegue da un quadriennio.

Il motore principale della performance 2025 si conferma essere Amitravel, la polizza collettiva modulare sviluppata su misura per le esigenze di tour operator e agenzie di viaggio che gestiscono l'organizzazione in proprio. “Il mercato sta continuando a premiare la nostra scelta di investire nel costante affinamento di Amitravel - prosegue Giuseppe Maria Cicconi, responsabile commerciale Area Nord Est di Ami Assistance -. Oggi è uno dei prodotti più apprezzati della categoria grazie alla completezza di garanzie e a una procedura di emissione semplificata. Il suo successo testimonia una tendenza molto chiara: le realtà che scelgono la disintermediazione cercano prodotti assicurativi specifici, flessibili e ad alto valore aggiunto”.

Oltre alla solidità dei prodotti tradizionali, Ami Assistance ha saputo intercettare l'evoluzione dei bisogni del viaggiatore moderno attraverso l'integrazione di servizi digitali. Un fattore determinante è stato il successo dell’app DOC24, inclusa in tutte le polizze offerte dalla società, che garantisce assistenza medica e consulenza h24 in tutto il mondo tramite smartphone, laptop o tablet.

Guardando al futuro prossimo, l'azienda non intende fermarsi. “Stiamo già lavorando a importanti novità per il 2026 - dice Massimo Borelli, responsabile commerciale Area Nord Ovest di Ami Assistance -. Tra queste, una nuova polizza dedicata alla cancellazione volo, una soluzione sempre più richiesta dai clienti che organizzano i propri viaggi in autonomia e che necessitano di tutele certe a fronte delle incertezze del trasporto aereo attuale”.