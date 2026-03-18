Avalon Waterways annuncia l’arrivo di una nuova nave in Europa nel 2028

Avalon Waterways aggiungerà una nuova nave alla propria flotta europea nel 2028, ha annunciato la compagnia di crociere fluviali, come riporta travelweekly.com.

La presidente Pam Hoffee ha dichiarato che un annuncio formale seguirà a breve. La nuova unità sarà la prima per Avalon dal 2024, anno in cui è stata varata la Avalon Alegria sul fiume Douro, in Portogallo. Avalon non lancerà alcuna nuova nave, invece, il prossimo anno, decisione che, secondo Hoffee, è legata alla scelta di prendersi una pausa per valutare opzioni alternative di carburante.

“È stata una decisione difficile, perché il settore è certamente in crescita e ci siamo resi conto che esiste la possibilità di perdere parte di questa espansione non avendo una nuova nave, ma abbiamo ritenuto fosse il momento di fermarci e approfondire davvero la questione”, ha spiegato.

Avalon ha inoltre annunciato recentemente che trasferirà la Avalon Artistry II sulla Senna a partire dal 2027, a causa della crescente domanda di crociere su questo fiume.