Il Tribunale di Barcellona ha lanciato un avvertimento a Ryanair affinché metta fine alle sue “pratiche scorrette” contro eDreams Odigeo. Si chiede che interrompa “urgentemente” una “campagna progettata per promuovere Ryanair.com per l’acquisto di voli e servizi associati”.

L’Ota ha accolto favorevolmente la decisione del tribunale, affermando che la compagnia low cost ha diffuso “false affermazioni per ingannare i consumatori e competere slealmente, in violazione dell’articolo 9 della legge sulla concorrenza sleale”.

Come riporta Preferente, la compagnia aerea aveva accusato l’Ota di “inventare falsi prezzi dei voli”, oltre a praticare “sconti fittizi e un modello di abbonamento privo di trasparenza”.

“La strategia diffamatoria di Ryanair – precisa eDreams in una nota -, che ha preso di mira anche molte altre agenzie di viaggi online, cerca di costringere i concorrenti a firmare accordi di distribuzione anticoncorrenziali e dannosi per i consumatori”.

“Questa tattica - continua eDreams - ha anche lo scopo di distogliere l’attenzione dalle pratiche abusive e dalle indagini a cui sono soggette”.

Questa decisione fa seguito alla recente vittoria legale della Ota in Germania, dove i tribunali hanno ordinato a Ryanair di cessare molteplici “pratiche ingannevoli e dannose per i consumatori”. Ciò include “l’addebito ai consumatori per l’uso di metodi di pagamento specifici, la mancanza di trasparenza nel fornire il prezzo finale; la richiesta di creazione di un account utente per acquistare i biglietti”.