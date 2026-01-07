Biman Bangladesh Airlines: in arrivo 14 aeromobili per sviluppare il network

Biman Bangladesh Airlines, la compagnia di bandiera del Paese, ha annunciato l’acquisto di 14 aeromobili, con un mix di Boeing 787-9, Boeing 787-10 Dreamliner e Boeing 737-8, con l’obiettivo di aumentare la capacità e sostenere lo sviluppo delle rotte regionali e lungo raggio.

Bosra Islam, general manager (public relations) di Biman Bangladesh Airlines, in una nota ha dichiarato: “L’introduzione dei nuovi aeromobili è destinata ad ampliare in modo significativo la capacità operativa e il network di rotte di Biman.”

Claudio Novembrini, sales & marketing manager di Distal Gsa Italia, che rappresenta la compagnia nella Penisola, ha aggiunto: “Per il trade è una notizia molto positiva: investire in flotta significa rafforzare l’affidabilità del prodotto e costruire fiducia nel lungo periodo. È un elemento che consolida la presenza del vettore sui mercati e valorizza la proposta verso i viaggiatori”.