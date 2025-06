Boeing, la Faa propone l’adozione di nuovi strumenti di controllo della navigazione sui Dreamliner

Non finiscono i guai per Boeing. Mentre sono in corso le indagini sull’incidente Air India, nuovo caso che coinvolge direttamente il costruttore statunitense, la Faa (Federal Aviation Administration) stringe la presa sull’azienda.

L’ente di aviazione civile Usa ha proposto, infatti, l’implementazione di nuovi strumenti di controllo della navigazione su tutti i modelli della gamma Dreamliner. Una soluzione per ovviare alle molteplici criticità rilevate sui transponder montati sugli aeromobili di casa Boeing, sistemi chiave per la corretta comunicazione con i controllori di volo, nonché per evitare le collisioni.

Secondo indagini tecniche, riporta Preferente, i dispositivi installati su alcuni modelli 787 non soddisferebbero gli standard operativi minimi, a causa della loro esposizione a interferenze e sollecitazioni, che comprometterebbero il corretto funzionamento del sistema di allerta traffico e prevenzione delle collisioni.

Il costo stimato per le implementazioni richieste dalla Faa si attesterebbe intorno ai 7,95 milioni di dollari.