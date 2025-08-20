La Giamaica si promuove con Usain Bolt

È Usain Bolt il volto della nuova campagna pubblicitaria lanciata dal Jamaica Tourist Board. Il celebre velocista è, infatti, protagonista di uno spot video, in onda sulle piattaforme digitali, in cui rivive i ricordi della sua infanzia, mettendo in risalto l’energia, la resilienza e il ritmo della sua isola, e mostrando come il territorio natio abbia influenzato la sua carriera, invitando così i turisti a viverlo attraverso la gente, la cultura e i paesaggi.

“Questa è la nostra Giamaica - afferma Bolt nello spot -. Dove puoi correre sulla sabbia o gareggiare in pista. Dove puoi rinfrescarti in montagna o puoi spostarti. Questo è lo spirito: siamo una piccola isola, ma qui realizziamo grandi cose”.

Il video celebra la Giamaica presentandola come un’emozione. “Usain Bolt è un’icona dell’eccellenza giamaicana - ha dichiarato il ministro del Turismo, Edmund Bartlett -, e questa campagna mette in luce la sua storia personale e il suo orgoglio nazionale”. Bolt continuerà a rappresentare la destinazione sulla scena internazionale, nell’ambito di una strategia di campagna più ampia che include narrazione digitale, attivazioni sui social media e presenze in eventi globali.