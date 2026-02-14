Casablanca: piano per portare la capacità dello scalo a 35 milioni di pax

Trasformarsi in un hub globale. E’ questo l’obiettivo dell’aeroporto di Casablanca, che lancia un progetto di espansione che andrà di pari passo con quello della compagnia di riferimento, ovvero Royal Air Maroc, che punta ad avere una flotta di 200 aerei in poco più di un decennio.

“Nel 2025 è stato avviato il progetto del nuovo Terminal 3 dell’aeroporto Mohammed V di Casablanca, interamente dedicato a Royal Air Maroc . si legge in un comunicato della compagnia -. L’infrastruttura consentirà di portare la capacità dello scalo da 15 a 35 milioni di passeggeri entro la fine del 2029 e sarà collegata alla rete ferroviaria dell’Alta Velocità marocchina, che già opera con successo, anche in vista della Coppa del Mondo FIFA 2030”.

Un progetto a cui guarda con attenzione anche il pubblico italiano: attualmente, circa il 35–40% dei passeggeri in partenza dall’Italia proseguono il loro viaggio oltre Casablanca, una quota in costante crescita. L’Africa Occidentale resta il cuore storico del network, con collegamenti verso Dakar, Lagos, Accra, Abidjan, Ouagadougou e Banjul.