Brussels Airlines riprende i voli su Firenze

Sono ripresi i voli stagionali di Brussels Airlines da Bruxelles a Firenze. La tratta, per ora, viene operata quattro volte alla settimana ogni lunedi, mercoledi, venerdi e domenica, ma con l’orario estivo diventerà giornaliera. Il vettore del gruppo Lufthansa utilizza per i collegamenti un A319-900 e, la passata stagione, aveva effettuato l’ultimo volo su Firenze il 26 ottobre 2024, come riporta italiavola.it.

Il vettore ha chiuso il 2024 con un utile record. A fronte di un fatturato di 1,54 miliardi di euro, infatti, l’ebit è stato pari a 59 milioni di euro, equivalente a una crescita dell’11% rispetto all’anno precedente. Il 2025 è previsto in ulteriore crescita, grazie all’ingresso in flotta di un Airbus A320 e un A330, per un totale di 10 macchine di lungo raggio e complessivi 48 aeromobili, cui si aggiungeranno nei prossimi anni altri tre aeromobili A330.

Durante il periodo estivo di quest’anno, inoltre, saranno impiegati quattro aeromobili A220 in leasing da Air Baltic.