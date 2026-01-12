Cathay Pacific: 4 frequenze sul Roma-Hong Kong nell’orario estivo

Salirà a quattro voli alla settimana la frequenza del volo diretto tra Roma Fiumicino e Hong Kong operato da Cathay Pacific. L’introduzione della frequenza aggiuntiva a partire dalla prossima estate conferma l’impegno costante della compagnia nel rafforzare i collegamenti tra l’Italia e l’Asia.

“L’aumento delle frequenze da Roma riflette la forte domanda di viaggi verso Hong Kong e l’intera area Asia-Pacifico - spiega Adrien Ng, area head Southern Europe -. Sottolinea inoltre il nostro impegno a offrire ai clienti una gamma di soluzioni di viaggio sempre più ampia e flessibile. L’Italia rappresenta per noi un mercato chiave, non solo per la sua rilevanza turistica a livello globale, ma anche per il suo ruolo strategico nel favorire i legami commerciali e culturali tra Europa e Asia”.

Le quattro frequenze, operate con gli A350-900 di ultima generazione, resteranno attive dal 30 marzo al 24 ottobre.