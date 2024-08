Cathay Pacific rinnova la flotta con 30 A330-900

Cathay Pacific punta al rinnovo della flotta di medie dimensioni e mette in campo un ordine per 30 aerei widebody A330-900. I modelli andranno progressivamente a sostituire gli A330-300 e consentiranno di espandere le operazioni sulle rotte regionali ad alta capacità.

“L'A330-900 è in grado di volare senza scalo per 7.200 miglia nautiche (13.330 km) e dispone della pluripremiata cabina Airspace, che offre un'esperienza di volo di livello superiore – sottolinea Airbus in una nota -. Come tutti gli aeromobili Airbus, l'A330neo è già in grado di operare con fino al 50% di carburante sostenibile per l'aviazione (SAF), con l’obiettivo è di portare questa percentuale al 100% entro il 2030”.