Check-in a Roma Termini: il servizio piace ai passeggeri

Il servizio di check-in per l’aeroporto di Fiumicino “Airport in the city”, presso la stazione Termini di Roma, ha superato il test di gradimento dei passeggeri. A 4 mesi dalla sua inaugurazione, i 4 desk messi a disposizione da AdR, hanno lavorato a pieno ritmo.

Ad usufruirne sono stati soprattutto viaggiatori diretti in Sudamerica e in Oriente. Generalmente, infatti, queste destinazioni hanno voli in partenza la sera. La mattina stessa quindi, molti turisti hanno consegnato i loro bagagli alle hostess presenti in stazione e, dopo essersi goduti le ultime ore romane, hanno raggiunto l'aeroporto senza altre preoccupazioni.

Il servizio continuerà a funzionare nei prossimi mesi con le seguenti modalità : si possono consegnare i bagagli entro le 10, per voli in partenza dalle 13:30 in poi, entro le 13 per voli in partenza dalle 16:30 in poi ed entro le 16 per quelli in partenza dalle 19:30.

Non sono ancora attivi i servizi per i voli verso Stati Uniti o Israele.