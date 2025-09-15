Porterà la firma di China Eastern il volo più lungo della storia dell’aviazione civile. A partire dal 4 dicembre, infatti, la compagnia collegherà Shanghai con Buenos Aires con una fermata a Auckland, percorrendo 12.200 miglia per un totale di 29 ore di viaggio per il volo di ritorno (26 quello di andata). Il collegamento verrà considerato come volo diretto in quanto i passeggeri, nonostante lo stop intermedio, rimarranno a bordo.

Sebbene la compagnia aerea non abbia ufficialmente confermato il tipo di aeromobile, gli analisti del settore suggeriscono che il Boeing 777-300ER sia un candidato probabile grazie alla sua capacità di lungo raggio e alle sue prestazioni comprovate su rotte ultra-lunghe simili. Il volo avrà due frequenze alla settimana.