China Eastern Airlines, record di passeggeri nell’estate 2025

Record storico di passeggeri per China Eastern Airlines, che dal 1 luglio al 31 agosto ha operato un totale di 194mila voli, trasportando 28,06 milioni di pax.

Il vettore sta ulteriormente espandendo la sua rete di rotte internazionali. Di recente, ha lanciato dei voli diretti da Ginevra, Milano e Copenaghen a Shanghai, aumentando al contempo la frequenza dei voli verso le principali destinazioni turistiche in Europa, Nord America, Australia, Giappone, Corea del Sud e Nord Africa. Attualmente, CEA opera 229 rotte nazionali e internazionali, con una media di 3.052 voli di andata e ritorno settimanali.

I passeggeri che arrivano in Cina con China Eastern possono usufruire di diverse comodità transfrontaliere. Ad esempio, chi viaggia sulle rotte ‘Shuttle Service’, come la Pechino-Shanghai, può usufruire del servizio ‘Easy Boarding’ per cambi di biglietto gratuiti e wifi di base a bordo. Inoltre, chi transita per l’aeroporto Internazionale di Shanghai Pudong (PVG) può utilizzare il servizio ‘PVG-SHA Transfer’ per trasferimenti tra l’aeroporto di Shanghai Hongqiao (SHA) e l’aeroporto di Shanghai Pudong, senza dover ritirare i bagagli.

Inoltre, la compagnia ha ampliato la sua offerta di servizi diversificati. Il servizio ‘Pets in Cabin’, disponibile su 17 rotte nazionali e in 15 aeroporti cinesi, verrà esteso a 31 aeroporti e 110 rotte a partire da settembre, offrendo maggiori opzioni ai viaggiatori con animali domestici. Accanto a questo, durante l’alta stagione estiva 2025, China Eastern ha sviluppato le sue iniziative innovative ‘aviazione +’, integrando i biglietti aerei con offerte culturali, sportive e di servizi.