China Eastern Airlines: volo a tema per il lancio della Shanghai-Barcellona

Un volo a tema per creare un senso di aspettativa sulla nuova rotta. Così China Eastern Airlines lancia ‘Stagione d’arte spagnola: viaggio per tra le nuvole’, il collegamento che apre la nuova rotta internazionale Shanghai-Barcellona, operativa dal 26 settembre con quattro voli a settimana il martedì, giovedì, venerdì e domenica.

A bordo dell’Airbus A350 i passeggeri potranno vedere che fondono i classici elementi artistici dell’architettura di Antoni Gaudí a Barcellona con il secolare fascino architettonico del Bund di Shanghai. Elementi iconici come le colonne della Sagrada Família, la facciata ondulata di Casa Milà e le colonne ossee di Casa Batlló sono stati incorporati nella decorazione dei pannelli murali e negli adesivi per i vani portaoggetti.

Il volo a tema debutterà sulla tratta Shanghai-Barcellona il 26 settembre e, in seguito, sarà disponibile su altre rotte nazionali. Cea ha anche decorato autobus a tema nel centro di Shanghai e i viaggiatori che condivideranno foto di questi voli o autobus potranno partecipare a una campagna ufficiale di check-in online per avere la possibilità di vincere regali a sorpresa, come biglietti per mostre e prodotti culturali creativi.

Il lancio coincide con il 50esimo anniversario dell’instaurazione delle relazioni diplomatiche tra Cina e Unione europea e con il ventesimo anniversario dell’istituzione di un partenariato strategico globale tra Cina e Spagna. I biglietti per la Shanghai-Barcellona sono disponibili tramite tutti i canali di distribuzione.