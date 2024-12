Corea del Nord: il Governo annuncia ispezioni su tutti i B737-800

Dopo il tragico incidente di ieri, domenica 29 dicembre, e l’allarme di questa mattina, il Governo di Seul ha ordinato un’ispezione su tutti i B737-800 in flotta nelle compagnie aeree del Paese. Entrambi gli avvenimenti, infatti, riguardano voli operati con questo modello.

Come riporta ilsole24ore.com, il vice ministro dell’Aviazione civile, Joo Jong-wan ha affermato: “I registri di manutenzione di sistemi chiave come i motori e i carrelli d’atterraggio saranno esaminati a fondo per 101 aerei gestiti da sei compagnie aeree che utilizzano lo stesso modello dell’aereo dell’incidente”.

L’ispezione durerà fino a 3 gennaio.