Cyberattacco agli aeroporti, ancora disservizi a Bruxelles

Si registra ancora qualche disservizio negli aeroporti europei, in seguito all’attacco informatico che venerdì sera ha colpito i sistemi di check-in Collins Aerospace, paralizzando il traffico aereo negli scali di Londra Heathrow, Bruxelles e Berlino.

Il blocco del software di registrazione ha causato ritardi e cancellazioni nell’intero fine settimana, costringendo le compagnie aeree alla registrazione manuale dei passeggeri.

E se nella giornata di domenica gli scali di Berlino e Heathrow hanno ripreso regolarmente l’operatività, si registrano ancora criticità all’aeroporto di Bruxelles. La società di gestione ha chiesto, perciò, ai vettori di cancellare preventivamente i voli programmati per la giornata odierna.

Secondo quanto spiegato da un portavoce dell’aeroporto a traveldailynews.com, Collins Aerospace non avrebbe ancora consegnato una versione sicura e aggiornata del software di check-in Muse, fondamentale per il completo ripristino delle operazioni automatizzate.