easyJet, in vendita 20 mila voli per il prossimo Natale

Al via la stagione invernale 2025/2026 di easyJet, con i voli programmati dal 15 dicembre 2025 al 22 marzo 2026. La compagnia ha messo in vendita 4 milioni di posti su oltre 20 mila voli da e per l’Italia, con una serie di opportunità nuove.

In primo piano le isole Canarie, con voli per Lanzarote, Fuerteventura e Tenerife da Milano Malpensa, e per Gran Canaria sia da Milano Malpensa che da Napoli. O ancora, il Mar Rosso con Sharm El-Sheikh, Hurgada o Marsa Alam, raggiungibili sia da Napoli che da Milano Malpensa.

Gli amanti della cultura e della storia potranno partire Milano Malpensa per scoprire il fascino di Rabat e di Marrakech, quest’ultima raggiungibile anche da Napoli.

I passeggeri potranno volare anche da Milano Linate a Copenaghen, Oslo o Vienna.

Da Roma Fiumicino, invece, sarà possibile raggiungere Bruxelles, Monaco di Baviera o Zurigo.