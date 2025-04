easyJet pronta al boom di Pasqua, con oltre 4,2 milioni di passeggeri

easyJet si prepara a registrare i migliori risultati di sempre in occasione delle vacanze pasquali. Come riporta Travelmole, la compagnia prevede di trasportare fino a 4,2 milioni di clienti durante le prossime festività.

Durante il week end festivo la compagnia aerea offrirà circa 10 mila posti in più rispetto allo scorso anno. L’affluenza è destinata a raggiungere il picco il Venerdì Santo, 18 aprile, quando si prevede che fino a 262 mila clienti prenderanno più di mille 800 voli.

Le vacanze di easyJet saranno le più movimentate di Pasqua di sempre, con Dalaman, Maiorca e Tenerife in testa alla classifica delle mete più gettonate per le vacanze al sole. Amsterdam, Barcellona e Parigi rappresentano invece le città più richieste.

Marrakech e Tenerife sono tra le località più gettonate per chi vuole spingersi più lontano.

In tempo per Pasqua, la compagnia aerea ha appena inaugurato la sua decima base nel Regno Unito, a Londra Southend Lo scalo offre fino a 122 voli a settimana da Londra Southend, compresi i servizi per Antalya, Pisa, Dalaman e Tenerife.

In totale quest’estate easyJet lancerà 110 nuove rotte.