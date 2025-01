easyJet, tris di novità da Milano e Napoli per l’estate

Tre nuove rotte. easyJet amplia l’offerta da Milano Malpensa e Napoli per l’estate 2025, lanciando il Milano Malpensa-Biarritz, il Milano Malpensa-Salonicco e il Napoli-Fuerteventura.

La prima rotta sarà operata a partire dal 23 giugno, con due frequenze settimanali ogni lunedì e venerdì.

La seconda debutterà il 25 giugno, con due frequenze settimanali: il mercoledì e la domenica. Nello stesso giorno partiranno anche i collegamenti da Napoli per Fuerteventura. La rotta sarà operata ogni mercoledì.

Queste novità, già in vendita su tutti i canali del vettore, porteranno a 34 il numero di nuove tratte previste per la summer 2025, che vedrà la low cost impegnata in 18 aeroporti italiani, per un totale di oltre 250 collegamenti.