Wizz Air punta su Tel Aviv per posizionare la prossima nuova base, ma le compagnie del Paese, El Al in testa, non ci stanno e scrivono al Governo per chiedere di bloccare il progetto. Motivo: l’ingresso di un vettore straniero e per lo più low cost potrebbe rivelarsi pericoloso considerati le strette misure di sicurezza attualmente in campo.

Secondo quanto riportato da Simpleflying il ceo del vettore ungherese Jozsef Varadi avrebbe in programma un viaggio in Israele la prossima settimana per discutere il piano che prevede fino a 30 voli giornalieri da e per l’aeroporto di Tel Aviv. Forse anche mettendo in campo una sussidiaria locale sul modello di quanto fatto per Wizz Air Abu Dhabi. Nel network, inoltre, rientrerebbero anche rotte sull’Italia come Roma, Milano, Napoli e Venezia.

Per le compagnie israeliane, però, questo rappresenterebbe un precedente che potrebbe spingere altri vettori stranieri (low cost in testa) a imitare il progetto, con ulteriori rischi per la sicurezza nazionale.