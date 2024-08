Emirates, pass gratuito per Aquaventure a chi prenota il volo a Dubai

Speciale offerta di Emirates tutti i passeggeri che stanno pianificando un viaggio a Dubai. Fino al 12 settembre infatti, ogni biglietto di andata e ritorno prenotato dall’Italia per Dubai per partenze fino al 3 ottobre 2024 includerà un pass di un’intera giornata per Aquaventure, il più grande parco acquatico del mondo.

L’Aquaventure Waterpark è una delle attrazioni turistiche più popolari di Dubai e vanta oltre 105 scivoli, attrazioni ed esperienze da record. Il parco acquatico si rivolge a tutti i visitatori, dagli amanti del brivido che vogliono scaricare l’adrenalina sul Leap of Faith, a quelli che vogliono rilassarsi sulla spiaggia privata di Aquaventure, lunga un chilometro. I più piccoli possono esplorare la grande area per bambini con 16 attrazioni, tra cui il primo rally-racer per bambini al mondo e lo scivolo tornado.

I passeggeri di Emirates possono approfittare di questa offerta speciale prenotando il volo per Dubai in qualsiasi classe di cabina per partenze fino al 3 ottobre 2024. Il biglietto omaggio per il parco acquatico Aquaventure dà diritto a un ingresso di un’intera giornata durante gli orari di apertura delle strutture.