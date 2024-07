Giro di boa positivo per Dubai, che chiude il primo semestre del 2024 con un +9% sul numero di arrivi internazionali rispetto al periodo gennaio-giugno del 2023. Il totale visitatori giunti dall’estero è stato di 8,55 milioni, così come divulgato dal Dubai Department of Economy and Tourism, e le premesse sono quelle di un’annata da record per il turismo.

In questi sei mesi, i mercati di prossimità come Medio Oriente e Nord Africa hanno rappresentato il 26% del numero complessivo di visitatori, seguiti dall’Europa Occidentale che ha pesato per il 20%, e dall’Asia meridionale (17%).

Anche le cifre del settore alberghiero sono incoraggianti, con un riempimento medio degli hotel tra i più alti al mondo pari al 78,7%, ossia un +1% rispetto allo stesso periodo del 2023.

Come riporta breakingtravelnews.com, a incoraggiare il turismo leisure sono le opportunità di intrattenimento, ma anche il Mice si ritaglia il suo spazio. Da inizio 2024 a oggi, Dubai ha ospitato fiere di settore come Gulfood e Arabian Travel Market, nonché diversi eventi aziendali.