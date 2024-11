Enac lancia HyperTwin, piattaforma per la gestione dei droni e della mobilità verticale

Una piattaforma digitale all’avanguardia per la gestione dello spazio aereo dei droni e la mobilità aerea innovativa. Questo HyperTwin, progetto ideato dal Dipartimento per la Trasformazione Digitale (DTD) e dall’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile.

L’obiettivo della piattaforma, presentata ufficialmente ieri dall’Enac, è quello di semplificare e automatizzare la valutazione per le autorizzazioni e per gestione dei servizi della mobilità che utilizza la terza dimensione, come i droni, garantendo la sicurezza del volo, delle persone e delle infrastrutture a terra.

HyperTwin è il risultato del progetto ‘Digital Twin for Innovative Air Services’, sostenuto da DTD nel corso del ‘Cross Tech Hub Italia’, iniziativa strategica per guidare la trasformazione digitale del settore dell’aviazione e affrontare le sfide poste dall’integrazione di queste nuove tecnologie nello spazio aereo esistente.