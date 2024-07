Ethiopian Airlines in Polonia, nuovo volo su Varsavia

Ethiopian Airlines arriva in Polonia. Il vettore africano ha inaugurato la nuova rotta in direzione Varsavia, operata via Atene con partenza dall’Addis Abeba Bole International Airport. La tratta avrà una frequenza di quattro volte a settimana, segnando una significativa espansione del network europeo - che oggi include 24 destinazioni - finalizzata a spingere e promuovere il turismo.

“Siamo davvero contenti di aprire un nuovo collegamento tra l’Africa e l’Europa Centrale” ha dichiarato Mesfin Tasew, ceo della compagnia aerea su traveldailynews.com. “Siamo impegnati - conclude - nel rendere più comoda l’esperienza di viaggio dei passeggeri, e siamo orgogliosi di portare i nostri servizi dal sapore africano anche in Polonia”.