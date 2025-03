Eva Air inaugura la Premium Economy sul Milano-Taipei

Dal prossimo 28 maggio Eva Air annuncia che le quattro frequenze settimanali da Milano Malpensa a Taipei saranno operate con aeromobili Boeing B787-9 configurati in tre classi: Economy, Premium Economy - la novità - e Royal Laurel.

“Siamo entusiasti di offrire ai nostri passeggeri una confortevole esperienza di bordo con la Premium Economy Class sul volo Milano - Taipei. Come prima compagnia aerea al mondo ad avere introdotto questa classe nel 1992, continuiamo a stabilire standard - commenta Eric Hsueh general manager della filiale italiana di Eva Air -. La nuova Premium Economy Class sulla rotta Milano Malpensa – Taipei Taoyuan è ora caricata su tutti i sistemi e può essere prenotata immediatamente attraverso tutti i canali o i sistemi di prenotazione”.

La nuova Premium Economy Class è dotata di poltrone di quarta generazione, all’avanguardia per larghezza e comfort, con 28 posti, disposti in configurazione 2-3-2 e con una distanza tra gli schienali di 106,68 cm (42 pollici). Il meccanismo di reclinazione a culla consente al cuscino del sedile di scorrere contemporaneamente in avanti e verso l’alto, creando una comoda reclinazione di 20,32 centimetri e preservando lo spazio del passeggero seduto nella fila posteriore. Ogni sedile è dotato di un monitor ‘widescreen’ ad alta risoluzione da 15,6 pollici e di un controllo multifunzione del sistema di intrattenimento. Il tavolino include un supporto per i dispositivi personali, mentre i sedili sono dotati di prese usb e di corrente.

Il nuovo design enfatizza la privacy e l’attenzione ai dettagli con pannelli laterali montati sui poggiatesta con luci di lettura integrate. Poggiatesta, braccioli e poggiapiedi sono rivestiti in ottima pelle per offrire un’esperienza confortevole.

Uno speciale bracciolo montato sulle poltrone del corridoio permette l’accesso alle sedie a rotelle, consentendo agli assistenti di volo di assistere i passeggeri con esigenze particolari.

Eva Air ha stabilito una nuova collaborazione con il famoso marchio britannico Hunter, che ha creato amenity kit per i passeggeri della Premium Economy dal design elegante, funzionale e versatile.