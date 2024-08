Gulf Air Group chiude il primo semestre del 2024 con un incremento del numero di passeggeri dell'8,5% rispetto allo stesso periodo del 2023, raggiungendo un load factor medio del 77,9%.



Risultati resi possibili grazie all'ampliamento del proprio network rafforzato con nuovi voli in Asia, in particolare verso Guangzhou e Shanghai in Cina, e in Europa con Monaco di Baviera ora connessa con il Bahrain.



Parallelamente, sono state ripristinate le tratte verso Baghdad e Najaf in Iraq, sono state incrementate le frequenze in direzione Doha e Muscat, ma anche verso Milano e Roma. Infine, il vettore ha aggiunto alla propria programmazione alcune rotte stagionali tra cui AlUla, Ginevra e Rodi.