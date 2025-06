Arriva un potenziamento dell’operativo italiano di Gulf Air, che per l’estate 2025 mette in pista un collegamento giornaliero su Milano e tre frequenze settimanali da Roma. Tutti questi voli saranno operati utilizzando gli Airbus A321neo configurati con 16 poltrone in classe Falcon Gold e 150 poltrone in classe economy.

“Grazie a queste tratte - si legge in una nota della compagnia -, i passeggeri italiani possono raggiungere 29 destinazioni in 15 Paesi attraverso l'hub del Bahrain, incluse mete di primo piano quali Manila, Bangkok, Singapore, Male, Colombo, Delhi, Bombay, Chennai, Kochi, Bangalore, Trivandrum, Dubai, Abu Dhabi, Muscat, Riad, Jedda, Dacca, Karachi, Islamabad, Shanghai, Guangzhou. Dal 2 giugno 2025 è inoltre operativa la nuova rotta per Nairobi”.